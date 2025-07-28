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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موجة الحر|.. الأرصاد والكهرباء تكشفان مفاجآت وارتفاع غير مسبوق في الأحمال

حالة الطقس
حالة الطقس
ياسمين القصاص

تواجه مصر هذه الأيام موجة شديدة الحرارة بلغت ذروتها منذ يوم الجمعة الماضي، وسط تحذيرات من استمرارها خلال الأيام المقبلة، وظهور تأثيراتها على الحياة اليومية ومعدلات استهلاك الطاقة.

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانات هامة توضح مستجدات الطقس والطاقة في ظل الظروف المناخية الراهنة.

موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليا ستبدأ في الانكسار تدريجيا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، ليصل متوسط درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى نحو 35 درجة مئوية.

طقس اليوم الإثنين 28 يوليو

تتوقع الهيئة أن يستمر اليوم الطقس شديد الحرارة الرطب نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارا رطبا ليلا، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة المصحوبة بهدوء نسبي في حركة الرياح سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات الفعلية، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

كما توقع ظهور شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال

وتوقعت الهيئة أيضا سقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين وسانت كاترين، كما يتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ للرياح على بعض الشواطئ مثل مطروح والعلمين والإسكندرية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.75 إلى 2.25 متر.

أحمال الكهرباء تسجل رقما تاريخيا

وفي سياق متصل، أعلنت الشبكة الموحدة للكهرباء، السبت، عن تسجيل أعلى حمل كهربائي في تاريخ الشبكة القومية منذ إنشائها، حيث بلغ الحمل الأقصى 38.800 ميجاوات، بزيادة قدرها 800 ميجاوات في يوم واحد فقط، مقارنة بالرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 38.000 ميجاوات، وفقا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

وزارة الكهرباء: اجتياز اختبار صعب واستعدادات مشددة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي أن المنظومة القومية للطاقة نجحت في اجتياز اختبار غير مسبوق، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما تسبب في ارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك اليومي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع القطاعات (الإنتاج، النقل، والتوزيع)، حيث تم تكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والصيانة، إلى جانب تشكيل فرق مركزية للتدخل السريع، بالإضافة إلى تفعيل لجان المرور والتفتيش التابعة للوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.
الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.
الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 43 درجة.
الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.
الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 46 درجة.
الصغرى 30 درجة.

الطقس الارصاد المناخ درجات الحرارة

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