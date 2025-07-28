قرار من النيابة بشأن مشاجرة السلام

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات مباحث القاهرة حول مشاجرة السلام.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول 8 أشخاص"4 منهم مصابين بسحجات وكدمات"، و طرف ثان 4 أشخاص"2 منهم مصابين بسحجات وكدمات" جميعهم مقيمون بدائرة القسم.. بسبب خلافات بينهم على إحدى الشقق السكنية، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض، نتج عن ذلك إلإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول (سلاح أبيض وعصا خشبية وزجاجات فارغة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.