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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري 28 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين  28يوليو 2025 .

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع ٠
بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( الشركة المصرفية الدولية، الأهلي الكويتي) نحو  48.87 جنيه للشراءو48.97 جنيه للبيع. وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي) لنحو  48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( المصرف العربي، ،الأهلي المتحد، قناة السويس، ميد بنك، HSBC، الإسكندرية) ليسجل  48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع. 
وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، الكويتي الوطني،  أبوظبي التجاري،  التعميروالإسكان ) لنحو 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع. 
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (العقاري المصري العربي،  قطر الوطني) نحو  48.81 جنيه للشراءو48.91 جنيه للبيع. 

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.

الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم

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