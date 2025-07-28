7 إطلالات أنيقة للجلوس على البحر... مثالية للتصوير الصيفي

تحتار الكثير من الفتيات في تحضير ملابس العطلة الصيفية وإليك أفكار متنوعة لملابس الجلوس على البحر تكون مريحة، أنيقة، ومناسبة للتصوير سواء للفاشون أو الذكريات الجميلة:



- 1. كيمونو شفاف + مايوه أنيق

الوصف: كيمونو طويل خفيف شفاف مطبع (زهور، نقوش بوهيمية) فوق مايوه بلون سادة.

التصوير: حركة القماش مع الهواء تعطي إحساساً بالحيوية والحرية.

الإكسسوارات: قبعة كبيرة + نظارة شمس + ساندال بسيط.

- 2. فستان كروشيه أو دانتيل واسع

الوصف: فستان مفتوح أو شبكي يلبس فوق المايوه، أبيض أو بيج أو ألوان ترابية.

التصوير: يظهر تفاصيل الجسم بشكل راقٍ دون كشف مفرط.

الإكسسوارات: عقد صدف + شعر مموج طبيعي.

-3. تنورة شيفون أو حرير طويلة + توب قصير

الوصف: تنورة واسعة تطير مع نسيم البحر، وتوب مربوط أو كتف واحد.

التصوير: تمنحك إطلالة أنثوية ناعمة ومليئة بالحركة.

الألوان: ألوان الباستيل، أو الأبيض مع لمسات ذهبية.

- 4. شورت جينز عالي الخصر + قميص واسع مربوط

الوصف: لوك كاجوال شبابي، مناسب للجلسات الطبيعية على الشاطئ.

الخامات: قطن أو كتان خفيف.

التصوير: مناسب لجلسات عند الكافيهات البحرية أو الجلوس على الرملة.

- 5. جمبسوت شاطئي خفيف

الوصف: قطعة واحدة، عملية وأنيقة، يمكن أن تكون بنقوش استوائية أو سادة.

التصوير: تعطي إحساس بالبساطة والراحة.

الإضافات: سكارف على الرأس + حقيبة قش.

- 6. لوك بوهيمي بالألوان الدافئة

الوصف: بنطلون واسع جداً بستايل "بالازو" + توب قصير أو صدرية كروشيه.

التصوير: يعطي طابع فني مع غروب الشمس.

نصائح للتصوير:

صوري أثناء غروب الشمس أو الذهبية الصباحية.

اختاري خلفيات طبيعية (رمال، موج، صخور).

تجنبي الألوان الفاقعة جداً، واختاري درجات تنسجم مع البحر.

حافظي على شعر طبيعي أو مبلل بنعومة.