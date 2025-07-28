ببطارية ضخمة وكاميرا مبتكرة .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك مواصفاته

وفقًا لتسريب جديد من موقع Digital Chat Station الموثوق، فإن هاتف Xiaomi 16 Ultra القادم قد يكون أول هاتف ذكي يتميز بمستشعر 200 ميجابكسل مقترنًا بنظام عدسة Periscope متعدد الطبقات.

لكن ما يجعل هذا الإعداد مميزًا حقًا هو تقديم "التكبير البصري المستمر"، وهي ميزة نادرة ومعقدة من الناحية الفنية لم يجربها سوى عدد قليل من الهواتف من قبل

إذا ثبتت صحة هذا التسريب، فإن شاومي ستتجاوز مستويات التكبير الثابتة مثل 3x أو 5x. بدلاً من ذلك، سيحصل المستخدمون على تجربة تكبير سلسة تُشبه استخدام عدسات DSLR.

وبحسب التسريب، أصبح ذلك ممكنًا بفضل مستشعر CMOS مشترك بين قطاعات التكبير البصري المزدوجة، مما يسمح لشركة Xiaomi بتقليل فقدان الجودة عند التكبير أو التصغير.

هاتف 16 Ultra

يُلمّح موقع Digital Chat Station إلى أن شاومي تُطوّر أيضًا مجموعة من التقنيات الداخلية لتحقيق ذلك. ما زال الوقت مبكرًا، ولكن إذا نجحت شاومي في تحقيق ذلك، فقد يُقدّم هاتف 16 Ultra نظام كاميرا الهاتف الذكي الأكثر تنوعًا الذي رأيناه حتى الآن.

ماذا يمكنك أن تتوقع أيضًا؟

إن لم يكن ذلك كافيًا، فإن بقية إعدادات الكاميرا تبدو مبهرة أيضًا. وفقًا لتسريب سابق، قد يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة، وعدسة سوني LYT-600 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، تغطي تقريبًا جميع الزوايا التي ترغب في التصوير منها سيضم ميزة التكبير البصري المستمر

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل هاتف Xiaomi 16 Ultra بمعالج Snapdragon Elite 2، وقد يأتي مع بطارية ضخمة تتراوح سعتها بين 7000 إلى 7500 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير مما نراه عادةً في الهواتف الرائدة.