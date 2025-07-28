قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوارديولا عن فلسطين: المأساة واضحة أمام أعيننا على الشاشات
بالهتافات والأغاني الوطنية.. استقبال حاشد للنائب أبو العينين بالمؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة
هل يمكن للرجل المخلوع إعادة زوجته بحكم .. القانون يجيب
وزير الخارجية أمام مؤتمر حل الدولتين: مصر حرصت على طرح رؤيتها بشأن الوضع الإنساني الكارثي
بحضور أبو العينين .. حشود جماهيرية ضخمة بمؤتمر الجبهة الوطنية في الجيزة دعماً لمرشحي الحزب
المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي
المشدد 5 سنوات لـ أحمد عبد المنعم أبو الفتوح واعتباره من الإرهابيين
لماذا صدر الحكم بسجن نجل الإخواني عبدالمنعم الفتوح 5 سنوات ؟
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
لعشاق الشتاء والصيف .. غدا حر شديد وفرص لسقوط أمطار ودرجة الحرارة تقترب من 45
نائبة: كلمة الرئيس السيسي تؤكد تحرك مصر بثقلها التاريخي لحماية فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة وكاميرا مبتكرة .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك مواصفاته

هاتف شاومي
هاتف شاومي
لمياء الياسين

وفقًا لتسريب جديد من موقع Digital Chat Station الموثوق، فإن هاتف Xiaomi 16 Ultra القادم قد يكون أول هاتف ذكي يتميز بمستشعر 200 ميجابكسل مقترنًا بنظام عدسة Periscope متعدد الطبقات.

لكن ما يجعل هذا الإعداد مميزًا حقًا هو تقديم "التكبير البصري المستمر"، وهي ميزة نادرة ومعقدة من الناحية الفنية لم يجربها سوى عدد قليل من الهواتف من قبل

إذا ثبتت صحة هذا التسريب، فإن شاومي ستتجاوز مستويات التكبير الثابتة مثل 3x أو 5x. بدلاً من ذلك، سيحصل المستخدمون على تجربة تكبير سلسة تُشبه استخدام عدسات DSLR.

وبحسب التسريب، أصبح ذلك ممكنًا بفضل مستشعر CMOS مشترك بين قطاعات التكبير البصري المزدوجة، مما يسمح لشركة Xiaomi بتقليل فقدان الجودة عند التكبير أو التصغير.

هاتف 16 Ultra 

يُلمّح موقع Digital Chat Station إلى أن شاومي تُطوّر أيضًا مجموعة من التقنيات الداخلية لتحقيق ذلك. ما زال الوقت مبكرًا، ولكن إذا نجحت شاومي في تحقيق ذلك، فقد يُقدّم هاتف 16 Ultra نظام كاميرا الهاتف الذكي الأكثر تنوعًا الذي رأيناه حتى الآن.

ماذا يمكنك أن تتوقع أيضًا؟

إن لم يكن ذلك كافيًا، فإن بقية إعدادات الكاميرا تبدو مبهرة أيضًا. وفقًا لتسريب سابق، قد يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بقياس بوصة واحدة، وعدسة سوني LYT-600 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، تغطي تقريبًا جميع الزوايا التي ترغب في التصوير منها سيضم ميزة التكبير البصري المستمر
على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل هاتف Xiaomi 16 Ultra بمعالج Snapdragon Elite 2، وقد يأتي مع بطارية ضخمة تتراوح سعتها بين 7000 إلى 7500 مللي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير مما نراه عادةً في الهواتف الرائدة.

هاتف Xiaomi هاتف Xiaomi 16 Ultra هاتف ذكي شركة Xiaomi هاتف 16 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصهد الشديدة بمصر.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

امام عاشور

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

لحوم فاسدة

ضبط 11 طنًّا من مصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك ويقود تدريبات خططية قوية

عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية لأول مرة

زياد رحباني

آمال ماهر تنعى زياد الرحباني: بقي إرثه حيًّا في وجدان أمتنا

بالصور

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف
\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

أغلى سيارة في التاريخ في مزاد علني.. تصنيع فيراري ومازيراتي

سترادال
سترادال
سترادال

فيديو

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد