حبس عامل خردة بتهمة الاعتداء على تيك توكر في أكتوبر تحت تهديد السلاح

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب تيك توكر تحت تهديد السلاح داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

وأقدم عامل خردة على التعدي جنسيا على فتاة تقدم محتوى ترفيهي عبر تطبيق تيك توك، داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، تحت تهديد السلاح الأبيض، بعدما قام بتقييدها.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة في العشرينات من عمرها تقدم محتوى على تطبيق تيك توك، يفيد التعدي عليها داخل شقتها السكنية على يد مجهول.

وقالت المُبلغة إنها مطلقة منذ عام 2020 وتقيم بمفردها داخل شقة سكنية، وأنها أثناء عودتها للمنزل تتبعها أحد الأشخاص، وطرق باب شقتها ثم انقض عليها بعد أن فتحت له، وقام بإغلاق الباب من الداخل وتقييدها، ثم تعدى عليها تحت تهديد سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد هوية المتهم وضبطه والسلاح المُستخدم في الجريمة، وتبين أنه عامل خردة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.