تقودها طفلة دون علم والدها.. مصرع شخص تحت عجلات سيارة في إمبابة

أطاحت طفلة تقود سيارة رفقة شقيقتها بشخص في منطقة إمبابة ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصاباته، وتحفظت قوات الأمن على الطفلتين وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شخص صدمته سيارة، وعلي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص أربعيني.

وبعمل التحريات تبين أن سيارة ملاكى تقودها طفلة تبلغ من العمر 12عاما وشقيقتها دون علم والدهما، أطاحت بالمجني عليه أثناء سيره بالطريق.

تمكنت القوات من ضبط الطفلتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات