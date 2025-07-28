قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي وضعت النقاط فوق الحروف وأكدت أن مصر لا تساوم في مبادئها الوطنية والقومية

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، تمثل ترجمة صادقة للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتجدد التأكيد على أن مصر كانت وستظل الدرع العربي الحامي للقضية والمدافع عنها في كل المحافل.

وقال "البديوي" في تصريح صحفي، إن ما جاء في كلمة الرئيس يعبر عن الإرادة الوطنية الجامعة التي ترفض تمامًا أي محاولات لفرض واقع جديد على حساب الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن رفض مصر لتهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل عقيدة وطنية وقومية راسخة.



وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات رغم العراقيل، يعكس دورًا إنسانيًا وتاريخيًا تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد على أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها تجاه الأشقاء لا من منطلقات دعائية أو مصالح ضيقة.



وشدد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية على أن كلمة الرئيس كانت ردًا قاطعًا على كل الأصوات المشككة والمزايدات الرخيصة التي تحاول النيل من موقف مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف قيادته السياسية في وحدة صف وطني لا يعرف التردد ولا الانقسام.

واختتم "البديوي السيد" تصريحه قائلاً:

"نحن في حزب مستقبل وطن نؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب الدولة المصرية، وأن الرئيس السيسي عبّر عن ضمير الأمة العربية، ومصر ستبقى الداعم الأمين للحقوق الفلسطينية حتى يتحقق السلام القائم على العدل، وترتفع راية الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية."