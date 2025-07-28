مجدي مرشد: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل حاسمة بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في قطاع غزة حملت رسائل حاسمة بالموقف المصري الداعم بكل قوة للشعب الفلسطيني بدون أي مزايدات .

وأوضح مرشد- في تصريح اليوم - أن مصر منذ اللحظة الأولى للحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 ومصر تكثف جهودها على كافة المستويات لوقف هذه الحرب ودعم الجهود الاغاثية للقطاع مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر من 70 % من المساعدات التي تم تقديمها للقطاع

ولفت إلى أن معبر رفح المصري مفتوح ولم يغلق لحظة وإنما الذي يقوم بغلق المعبر هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا أن مصر ضغطت بكل السبل على مدار الأيام الماضية لإدخال المساعدات للقطاع وهو ما تم بالفعل من خلال تيسير جسر إنساني للأشقاء .

وأكد مرشد على ضرورة وقف الحرب وأن يستمع العالم للرؤية المصرية بإنهاء هذه المأساة الانسانية في قطاع غزة مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة .