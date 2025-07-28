أستاذ علاقات دولية: الاحتلال يدرك قدرة مصر على قيادة المفاوضات لوقف إطلاق النار

علق الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان الأوضاع في قطاع غزة.

وقال أسامة شعث في مداخلة هاتفية على قناة “ الحياة”: "مصر تقوم بدور عظيم ومحوري تجاه مساندة القضية الفلسطينية".

وتابع أسامة شعث: "الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح في حرب غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية".

وأكمل أسامة شعث: "هناك جهات لا تريد أن يكون لمصر دورا محوريا في القضية الفلسطينية".

ولفت أسامة شعث، إلى أن الاحتلال يعلم أن مصر قادرة على قيادة ملف المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا: "مصر قادرة على فرض شروط على الاحتلال لوقف إطلاق النار".