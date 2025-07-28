المشدد 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية

قضت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في إعادة إجراءات محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق، وهو المتهم رقم 12 في القضية رقم 1059 لسنة 2021 التجمع الخامس، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

تأتي هذه الإجراءات في إطار محاكمة المتهم الذي يواجه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك ضمن مجموعة من القضايا التي تشمل الاتهامات بتكوين خلية إرهابية تهدد الأمن القومي المصري. وقد تم إصدار حكم غيابي ضد أبو الفتوح في 29 مايو 2022، بعد أن تغيب عن حضور جلسات المحاكمة.