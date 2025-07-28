إستاد الإسكندرية يحتضن أمسية غنائية لـ هشام عباس وفرقة وسط البلد

تتوالى فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذى يحتضنه إستاد الأسكندرية الدولى لأول مرة وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث تقام فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل سهرة غنائية مميزة يحييها النجم هشام عباس وفرقة وسط البلد.

ويستعيد هشام عباس، خلال الحفل ذكريات أعماله الجماهيرية وتترات المسلسلات الدرامية التى قدمها منذ حقبة التسعينيات ومنها ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وانا اعمل ايه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان وانا صغير، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها، بالليل تنام العيون، ياليلة، مين اللي جوه في قلبي، ناري نارين، فينه وغيرها .

يسبقه فاصل لفريق وسط البلد يضم مختارات من أبرز مؤلفاته التى تعكس الطابع الموسيقى المعاصر وتلقى الضوء على احلام وطموحات الشباب منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.