لويس دياز على أعتاب مغادرة ليفربول.. خطوة جديدة تقترب نحو ميونخ

تتجه الأنظار نحو المهاجم الكولومبي لويس دياز، الذي يبدو أنه في طريقه للرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعد أن أصبح خارج حسابات الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسط تكهنات متزايدة حول قرب انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.

وشهدت مواجهة ليفربول الودية أمام ميلان، غيابًا لافتًا لدياز، الأمر الذي أثار التساؤلات، قبل أن يُوضح المدرب الهولندي آرني سلوت أن غيابه مرتبط بسير مفاوضات متقدمة بين اللاعب وأحد الأندية المهتمة بخدماته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد غادر دياز معسكر الفريق في اليابان، متجهًا إلى ألمانيا لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى بايرن ميونخ، الذي دخل في مفاوضات طويلة مع ليفربول لحسم التعاقد.

الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتنبرج، أكد عبر منصة "إكس" أن دياز من المنتظر أن يصل إلى ميونخ يوم الثلاثاء، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي، ومن ثم التوقيع الرسمي على عقد يمتد حتى عام 2029، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

سيحصل ليفربول على 70 مليون يورو كقيمة أساسية للصفقة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو محتملة كحوافز ومكافآت. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض "الريدز" أكثر من عرض سابق من النادي البافاري، قبل أن يرضخ في النهاية أمام الإصرار الألماني.

لويس دياز يودع زملائه استعدادًا لمغادرة ليفربول

وبحسب ما أوردته التقارير، فقد ودّع اللاعب زملاءه صباح اليوم خلال زيارة الفريق إلى معبد "إيكوين" في اليابان، قبل أن يستقل طائرة خاصة نحو ميونخ، في لحظة تمثل نهاية لمسيرته التي استمرت مع ليفربول منذ يناير 2022.

وكان اسم دياز قد ارتبط خلال الأسابيع الماضية بأكثر من نادٍ كبير، من بينها برشلونة والنصر السعودي، إلا أن بايرن ميونخ حسم السباق في اللحظات الأخيرة.

ويُنتظر أن يُعلن النادي الألماني الصفقة رسميًا خلال ساعات، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي.