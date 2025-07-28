قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
إيران تعلن إحباط مخطط استخباراتي خطير لتخريب البلاد
محاولات للسيطرة على حريق داخل شقة في المريوطية
أبو العينين: نوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات العامة لدورهم في حماية الأمن القومي
متاح الآن .. فتح التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2025 لطلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط
مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان تحالفت مع الاحتلال
طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم
إخوان تل أبيب.. مفاجآت حول هوية اتحاد أئمة المساجد بعد الدعوة لتظاهرات ضد مصر
أحمد موسى: الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على وطنه والهجمات ضد الدولة ليست بريئة
رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. تفاصيل وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 القيادية
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
مفاجأة.. مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان حصلوا على تصريح إسرائيلي للتظاهر أمام سفارة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لويس دياز على أعتاب مغادرة ليفربول.. خطوة جديدة تقترب نحو ميونخ

لويس دياز
لويس دياز
حمزة شعيب

 

تتجه الأنظار نحو المهاجم الكولومبي لويس دياز، الذي يبدو أنه في طريقه للرحيل عن ليفربول الإنجليزي، بعد أن أصبح خارج حسابات الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسط تكهنات متزايدة حول قرب انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.

وشهدت مواجهة ليفربول الودية أمام ميلان، غيابًا لافتًا لدياز، الأمر الذي أثار التساؤلات، قبل أن يُوضح المدرب الهولندي آرني سلوت أن غيابه مرتبط بسير مفاوضات متقدمة بين اللاعب وأحد الأندية المهتمة بخدماته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد غادر دياز معسكر الفريق في اليابان، متجهًا إلى ألمانيا لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى بايرن ميونخ، الذي دخل في مفاوضات طويلة مع ليفربول لحسم التعاقد.

الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتنبرج، أكد عبر منصة "إكس" أن دياز من المنتظر أن يصل إلى ميونخ يوم الثلاثاء، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي، ومن ثم التوقيع الرسمي على عقد يمتد حتى عام 2029، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

 

سيحصل ليفربول على 70 مليون يورو كقيمة أساسية للصفقة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو محتملة كحوافز ومكافآت. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفض "الريدز" أكثر من عرض سابق من النادي البافاري، قبل أن يرضخ في النهاية أمام الإصرار الألماني.

لويس دياز يودع زملائه استعدادًا لمغادرة ليفربول 

وبحسب ما أوردته التقارير، فقد ودّع اللاعب زملاءه صباح اليوم خلال زيارة الفريق إلى معبد "إيكوين" في اليابان، قبل أن يستقل طائرة خاصة نحو ميونخ، في لحظة تمثل نهاية لمسيرته التي استمرت مع ليفربول منذ يناير 2022.

وكان اسم دياز قد ارتبط خلال الأسابيع الماضية بأكثر من نادٍ كبير، من بينها برشلونة والنصر السعودي، إلا أن بايرن ميونخ حسم السباق في اللحظات الأخيرة.

ويُنتظر أن يُعلن النادي الألماني الصفقة رسميًا خلال ساعات، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي.

لويس دياز ليفربول بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

لحوم فاسدة

ضبط 11 طنًّا من مصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون فاسدة بالجيزة

خالد يوسف

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

بالصور

سرطان وعقم واضطراب هرمونات.. كوارث استخدام الأطفال للمكياج والحنة| تفاصيل

مكياج الاطفال
مكياج الاطفال
مكياج الاطفال

يعالج الديدان ويمنع السرطان.. فوائد خارقة لتناول التمر على الريق

التمر
التمر
التمر

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

فيديو

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد