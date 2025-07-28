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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يعيد روجر مارتينيز إلى "كامب نو".. تدعيم مستقبلي لفريق الشباب

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

 

 أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع لاعب الوسط الواعد روجر مارتينيز، لتدعيم صفوف فريق "برسا أتلتيك"، استعدادًا لانطلاقة موسم 2025-2026.

الصفقة التي تمت بشكل حر، شهدت توقيع مارتينيز على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، في إطار خطة النادي الكتالوني لتجديد الدماء في قطاع الشباب، تحت قيادة المدرب البرازيلي جوليانو بيليتي.

ويبلغ مارتينيز من العمر 21 عامًا، واجتاز الفحوصات الطبية في برشلونة بنجاح، كما تفقد منشآت النادي، قبل انخراطه المرتقب في تدريبات الفريق الرديف خلال الأيام المقبلة.

وتُعد هذه الصفقة بمثابة عودة ثانية للاعب إلى أسوار النادي، إذ سبق له تمثيل فرق الناشئين في برشلونة بين عامي 2013 و2016، قبل أن يشق طريقه في أندية محلية أخرى أبرزها كورنيا وإسبانيول، الذي منحه فرصة الظهور الأول في الليجا وكأس الملك.

وفي الموسم الماضي، خاض مارتينيز تجربة على سبيل الإعارة مع نادي لوجو في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، حيث شارك في 34 مباراة وسجل هدفًا، ليقدم أوراق اعتماده كأحد العناصر الواعدة في خط الوسط.

كما يحمل مارتينيز خبرات دولية مميزة، إذ مثّل منتخبات إسبانيا السنية من تحت 15 عامًا وحتى 19 عامًا، ما يمنحه ثقلًا إضافيًا داخل مشروع برشلونة المستقبلي.

ويأتي هذا التحرك في ظل استعدادات البلوغرانا للموسم المقبل، الذي يسعى خلاله المدرب الألماني هانز فليك لتعزيز جميع الجوانب الفنية، سواء في الفريق الأول أو الرديف، تأكيدًا على سياسة النادي في الاعتماد على المواهب الصاعدة.

برشلونة روجر مارتينيز الدوري الإسباني

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