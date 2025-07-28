الغندور يفجر مفاجأة بشأن مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن رغبة أحمد عبد القادر في الرحيل عن النادي الأهلي بالتراضي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خالد الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد الإجتماع مع الكابتن محمد يوسف أحمد عبد القادر يرفض اي عروض للإنتقال لأي نادي و يطلب الرحيل بالتراضي و الاهلي يرفض تركه رغم إبلاغه بعدم الإحتياج اليه و لكن الاهلي هيقيد عبد القادر و لن يتركه يرحل خوفا من انتقاله للزمالك



قال الإعلامي الشهير إبراهيم عبدالجواد، عبر برنامج “ملعب أون”، على فضائية "أحمد عبدالقادر رافض كل العروض اللي وصلت للنادي الأهلي بعد ما وافق على عرض نادي الحزم السعودي".

وأضاف: "النادي الأهلي خلص كل حاجة مع نادي الحزم السعودي، وأحمد عبدالقادر قالهم تاني يوم الصبح لا أنا مش مستريح".

وتابع: “نفس الكلام حصل مع نادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب أحمد عبد القادر رجع في كلامه”.

واختتم: “النادي الأهلي شايف إن خلاص اللاعب أحمد عبدالقادر هيكمل عقده اللي فيه سنة كاملة”.