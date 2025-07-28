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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الزمالك يعلن عن ضم لاعب أجنبي ناشئ خلال ساعات

الغندور
الغندور
منار نور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب  نادي الزمالك من الإعلان عن صفقة لاعب أجنبي ناشئ تحت السن، يتميز باللعب بالقدم اليسرى، وذلك خلال وقت قريب.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي:"هيتم الإعلان عن لاعب أجنبي ناشئ تحت السن، بيلعب برجله الشمال، بعد قليل."


أعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الاستعداد لصفقة جديدة في الموسم الجديد وأشار في المنشور إلي جرس الصفقات

كان مسئولو نادي الزمالك قد استقروا على الإعلان عن صفقة المغربي عبد الحميد معالي لاعب وسط الأبيض الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الصفقات الجديدة، حيث يأتي المغربي عبد الحميد معالي على رأس هذه القائمة.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك على مدار الأيام القادمة عن التعاقد مع الثلاثي عبد الحميد معالي، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع، بعد انضمامهم بشكل رسمي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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