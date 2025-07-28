عشان ما يمشيش ببلاش.. إجماع في الأهلي على بيع عبد القادر لنادٍ خليجي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة الأهلي في بيع أحمد عبد القادر لأحد أندية الخليج.

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “ خاص.. إجماع في الأهلي على بيع أحمد عبد القادر لأحد أندية الخليج؛ للاستفادة من بيعه ماديًا، وتفاديا لرحيله المجاني”.

وحسم النادي الأهلي مصير أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب غموض مستقبله مع المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامج “ملعب أون”، على فضائية: "أحمد عبد القادر رافض كل العروض اللي وصلت للنادي الأهلي؛ بعد ما وافق على عرض نادي الحزم السعودي".

وأضاف: "النادي الأهلي خلص كل حاجة مع نادي الحزم السعودي، وأحمد عبد القادر قالهم تاني يوم الصبح: لأ.. أنا مش مستريح".

وواصل: “نفس الكلام حصل مع نادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب أحمد عبد القادر رجع في كلامه”.