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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يغلق ملف حسين الشحات بقرار عاجل من الإدارة

حسين الشحات
حسين الشحات
رباب الهواري

تمسك مسئولو النادي الأهلي باستمرار حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة رغم طلب اللاعب تحديد موقفه النهائى بعد أن تلقى وكيل اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من أكتر من ناد خليجى .
ويسعى الشحات الى عقد جلسة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو لمعرفة موقفه خاصة أن اللاعب يرى أن فرصة مشاركته بشكل أساسى مع الفريق صعبة فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين مثل زيزو وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى وتريزيجيه والصاعد محمد عبد الله .
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الأسباني خوسيه ريبيرو أكد خلال معسكر الفريق فى تونس أن الفرصة متاحة لجميع اللاعب ولا يوجد لاعبا بالفريق حجز مكانه بالتشكيل الاساسى للفريق مؤكدا أن الاجتهاد فى التدريبات مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهاز الفنى سيكون الطريق الوحيد للمشاركة بشكل منتظم مع الفريق .
وأوضح المصدر أن حسين الشحات من العناصر المهمة للفريق وأن ادارة النادي متمسكة باستمرار اللاعب خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق ولا مجال للاستغناء عنه .
وأشار الى أن الجميع بلا شك يرغب فى المشاركة بشكل أساسى مع الفريق وهو حق لكل لاعب ولكل للمدير الفنى القرار الأول والأخير وعلى الجميع الالتزام سواء فى التدريبات أو المباريات بالاضافة الالتزام بتعليمات المدير الفنى .

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