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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء عبد الغني: على نجوم الزمالك دعم جون إدوارد.. ومشكلة فتوح يجب حلها

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أثنى علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، على ما يقوم به جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، مع الفريق في الوقت الراهن، مطالبًا بالصبر على التجربة.

وقال علاء عبد الغني، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك سرية داخل نادي الزمالك وهذا جيد جدًا، وجون إدوارد يقوم بعمل جيد في الفريق».

وأردف قائلًا: «نجوم الزمالك السابقون عليهم دعم النادي في الوقت الحالي ومساندة جون إدوارد، وأطالب جمهور الزمالك بالصبر على التجربة، ولو حصل نتيجة سيئة في البدايات لا تبدأ بالهجوم».

وتحدث عبد الغني عن أن جون إدوارد لعب دورًا في تواجد جيسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لنادي الزمالك في 2015.

ورأى علاء عبد الغني أن المشكلة الوحيدة التي يجب أن يحلها نادي الزمالك هي مشكلة أحمد فتوح، مستطردًا: «أولا أقول رحيل اللاعب فهو لاعب جيد ولكن يجب الوقوف إلى جوار اللاعب وعلاجه بشكل نفسي من أجل 

وحول رأيه فيما يحدث مع أحمد عبد القادر، قال عبد الغني: «الأهلي لا يرغب في إنهاء التعاقد مع عبد القادر خوفًا من أن اللاعب سيذهب لنادي الزمالك»، مضيفًا أن اللاعب سيصبح نجم مصر إذا انضم لنادي الزمالك.

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