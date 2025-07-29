ريبيرو يستقر على تشكيل الدوري للأهلي

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي القوام الذي سيبدأ به بطولة الدوري لحين عودة إمام عاشور ومروان عطية من الاصابة.



ولن يخرج التشكيل عن محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني واحمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم وكريم فؤاد ومحمد علي بن رمضان واليو ديانج ومحمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي واحمد مصطفي زيزو ومحمد شريف.



ويخوض الفريق الأحمر مباراته الودية الأولي بالقاهرة في السادسة من مساء اليوم بمواجهة فريق أنبي استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري التي تحدد لها يوم 8 اغسطس المقبل بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولي.



وكان الأهلي قد بدأ فترة الإعداد بمرخلة أولي تضمنت قياسات بدنية وتدريبات في التتش استمرت 5 أيام ثم المرحلة الثانية معسكر مغلق في مدينة طبرقة التونسية استمر 9 ايام شهد مواجهتي الملعب والبنررتي ثم المرحلة الثالثة باستاد مختار التتش والتي تستمر حتي موعد إنطلاق الدوري وتتضمن مواجهة انبي اليوم ثم سيراميكا كليوباترا ويبحث الاسباني خوسيه ريبيرو عن خوض ودية ثالثة ولكن ضيق الوقت قد يعوق ذلك.

ويسعي ريبيرو لتجهيز لاعبيه بشكل جيد بدنيا وفنيا قبل إنطلاق مسابقة الدوري .