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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر وجنوب السودان في بطولة الأفروباسكت للسيدات

منتخب مصر لسيدات السلة
منتخب مصر لسيدات السلة
محمد سمير

يستعد منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة الأفروباسكت، لسيدات كرة السلة، والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء غدًا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيواجه الفائز في مباراة مصر وجنوب السودان، منتخب أوغندا في الدور ربع النهائي.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات محتلًا المركز الثاني من المجموعة الأولى التي ضمت رفقته كل من أنجولا وكوت ديفوار.

وحصل منتخب مصر على 3 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والخسارة من كوت ديفوار، ليحتل الوصافة بعد صاحب الأرض المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما احتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين.

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، إيمان جمال أخصائي تدليك محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات منتخب مصر منتخب جنوب السودان بطولة الأفروباسكت سيدات كرة السلة

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