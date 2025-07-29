بالشورت.. ظهور لافت لـ مي سليم على الشاطئ

شارك الفنانة مي سليم جمهورها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة جذابة علي الشاطيء مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون الابيض المشجر نسقت معه شورت جينز ،مما حازت علي اعجاب متابعيها.







ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.