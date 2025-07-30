سيف زاهر: «ريبيرو» مُعجب بأداء لاعب بناشئين الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف المدير الفني للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، من أداء اللاعب الإيفواري كاظم إبراهيم، خلال مشاركته في ودية الفريق أمام إنبي.

وكتب زاهر عبر حسابه على "فيسبوك": "الإيفواري كاظم إبراهيم، مواليد 2007، شارك اليوم في الشوط الثاني من ودية الأهلي وإنبي، وقد نال أداؤه إعجاب ريبيرو."

وفي سياق آخر، اتفقت إدارة نادي بتروجت مع نظيرتها في الأهلي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على استاد السلام.

وكان النادي الأهلي قد خاض خمس مباريات ودية حتى الآن ضمن استعداداته للموسم الجديد، جاءت نتائجها كالتالي:

خسر المباراة الأولى أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1.

فاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تعادل سلبيًا في الثالثة أمام حرس الحدود.

تغلب على فريق وي بهدف نظيف في المباراة الرابعة.

وخسر المباراة الخامسة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تعرّض اللاعب جبريل شيكودي للإصابة بكسر في الساق، خلال مواجهة الأهلي الودية أمام الجونة.