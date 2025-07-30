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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تألق ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية بحفلات صيف الأوبرا

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
أحمد البهى

إستمرت فعاليات الماراثون الإبداعى صيف الأوبرا 2025، الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ويقام لأول مرة بإستاد الإسكندرية الرياضى الدولي ، حيث عُقدت منافسات غنائية قادها المايسترو أحمد عامر ، وجمعت بين النجمة ريهام عبد الحكيم وشباب الموسيقي العربية بالأوبرا .

فعلى مضمار الإبداع قاد المايسترو أحمد عامر الأمسية بثقة، وبإشاراته الحازمة وحسه الفني وجه طاقم الفرقة بمهارة ليحقق تناغماً مثالياً بينهم.

 كما نجحت النجمة ريهام عبد الحكيم فى صنع لمسات فنية أضافت رونقًا خاصاً لنخبة من الأعمال التراثية والمعاصرة وبصوتها المنتمي إلى زمن الفن الجميل وبإسلوبها الفريد تغنت بـ التوبة، أنا بعشقك، اه يا أسمرانى اللون، أكدب عليك، بتونس بيك، بتسأل ليه على، توبى، جاى على بالى، جانا الهوى، ريح قلبى معاك، شكله طيب، على صوتك، فيها حاجه حلوة، لولا الملامة، مالى، نسم علينا الهوى، وحشتنى، غنى لى شوى وسيرة الحب .

قبلها إرتدى نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا محمد حسن، فرح الموجي ومحمد الخولي  قفاز الإجادة وبنضارة وطاقة الشباب تفوقوا في آداء مجموعة من المؤلفات الجماهيرية الشهيرة كان منها على الضحكاية، عمار يا إسكندرية، سواح، أما براوة، حنا السكران، الليلة يا سمرا، إتحدى العالم، قلبى عشقها وغيرها .

جدير بالذكر أن صيف الأوبرا 2025 بإستاد الأسكندرية يأتى كتجربة فنية مبتكرة تسعى لترسيخ رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا الخاصة بنشر ألوان الفنون الجادة فى المجتمع وتعزيز أهداف تطوير الوعي وبناء الإنسان .

ريهام عبد الحكيم صيف الأوبرا 2025 وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية

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