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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران للخطوط الجوية توقع بروتوكول تعاون مع دار الإفتاء

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

شهد مقــر دار الإفتاء المصرية مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة فى قطاع السياحة ( الكرنك ) مع دار الإفتاء المصرية ، وذلك فى حضور الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يأتي في إطار سعي مصر للطيران الناقل الوطني لتوسيع نطاق خدماتها السياحية وتعزيز التكامل بين أنشطتها المختلفة في خطوة تستهدف تعميق دور مصر للطيران الناقل الوطني المصري في كافة المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

وقد وقع البروتوكول أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) مفوضاً عن الطيار  محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمستشار أسامة الهنداوي رئيس قطاع مكتب مفتي الجمهورية.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية و الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالتعاون المثمر مع كيان كبير مثل الشركة الوطنية مصر للطيران في تقديم خدمات السفر  والسياحة داخل وخارج مصر وأن تكون الناقل الرسمى لدار الإفتاء المصرية.

وأضاف المفتى أن توقيع البروتوكول يأتى ضمن حزمة الاستعدادات التى تعدها دار الإفتاء حاليا لإطلاق ( المؤتمر العلمي لصناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي )  فى نسخته العاشرة الذي من المقرر أن يعقد في الثاني عشر والثالث عشر من أغسطس المقبل ، ويضم في عضويته أكثر من مائة هيئة إفتائية من مختلف دول العالم.

من جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران الخطوط الجوية أن توقيع البروتوكول يأتى تماشياً مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات وزارة الطيران المدنى والسياسة التى تحرص عليها الشركة القابضة لمصر للطيران للتوسع فى نطاق أكبر من المؤسسات والهيئات والوزارات لتقديم أفضل الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال قطاعاتها المختلفة و قطاع السياحة ( الكرنك ) فى تقديم خدمات السفر والسياحة الداخلية والخارجية و الحج والعمرة .

وأوضح أشرف راتب رئيس قطاع السياحة أن توقيع البروتوكول يوفر حزمة من الخدمات فى مجالات عدة، من حجز تذاكر الطيران بأسعار مناسبة ، و تنظيم المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال في المطارات، والنقل السياحي، وتنظيم رحلات الحج والعمرة ، وغيرها من الخدمات السياحية المتميزة.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الإيجابية والتوسع فى تقديم أفضل الخدمات .

كما أعرب راتب عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على الاهتمام بالتعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة المصرية و الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتحفيز التعاون المشترك.

وقام بتقديم درع الشركة للدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية و الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

 على الجانب الأخر أكد المستشار أسامة الهنداوي رئيس قطاع مكتب مفتي الجمهورية أن خطوة التعاون المشترك بين الجانبين تتيح الفرصة للاستفادة من خبرات وإمكانيات قطاع السياحة فى تقديم الخدمات السياحية داخل وخارج مصر، واختيار شركة مصر للطيران لتقوم بدور الناقل الرسمي لكافة الجهات المتضمنة للبروتوكول في كافة الفعاليات الداخلية والخارجية.

مصر للطيران دار الإفتاء وزارة الطيران

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