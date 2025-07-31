معركة الطالبية.. مقـ.تل عنصر اجرامى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة.

مقتل عنصر اجرامى تبادل اطلاق النار مع الشرطة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن أسيوط والجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "إطلاق أعيرة نارية ، قتل عمد، مقاومة سلطات".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.. حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته (2 كيلو جرام من مخدرى "الحشيش – الآيس" - 3 بنادق آلية - 3 طبنجات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الهاربين من الأحكام الجنائية .