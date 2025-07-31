لجنة من وزارة الصحة لتقييم جودة الرعاية الصحية بمستشفيات الوادي الجديد

نفذت لجنة من الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، زيارة ميدانية مكثفة على مدار ثلاثة أيام لتقييم مستوى جودة وسلامة الرعاية الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير بيئة آمنة للمرضى.

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد.

تفقدت اللجنة الوزارية مستشفى الحميات بالخارجة، مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلة، وحدة الرعاية الصحية بقرى الشركة 55 والمنيرة بإدارة الخارجة الصحية.

هدفت الزيارة إلى متابعة تطبيق المعايير القومية لسلامة المرضى وتقييم الإجراءات المطبقة داخل المنشآت الصحية للحد من المخاطر، وتحسين بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

شارك في أعمال اللجنة الدكتور محمد عبيد مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد كمال مدير إدارة الحوكمة، الدكتورة نانسي سعيد مدير إدارة سلامة المرضى.

وشملت أعمال اللجنة فحص نظم مكافحة العدوى داخل المنشآت، مراجعة سجلات الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة، تحليل مؤشرات الجودة وسلامة المرضى، متابعة الأداء في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل، تقديم التوجيهات الفنية الفورية والدعم للفرق الطبية والإدارية

وأشاد أعضاء اللجنة بالتطور الملحوظ في تطبيق السياسات والإجراءات داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، والتزام الفرق الطبية بالمعايير القومية المعتمدة، مؤكدين أهمية استمرارية التقييم والتحسين للوصول إلى أعلى درجات الأمان والجودة في تقديم الخدمة الصحية.

وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة الصحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030" في القطاع الصحي، الهادفة إلى تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية على مستوى الجمهورية.