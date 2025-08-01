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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: نريد التأكد من حصول الناس في غزة على الطعام

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، قال الرئيس الأمريكي: أتطلع إلى تقرير ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل بعد زيارة غزة.

وأضاف: نريد التأكد من حصول الناس في غزة على الطعام.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالشروع في تنفيذ خطة لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة خلال أسابيع، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، في محاولة لإبقائه ضمن الائتلاف الحكومي.

ووفقًا للصحيفة، بدأ نتنياهو بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتسريع ما وصفه بـ"التهجير الطوعي"، تشمل اجتماعات دورية حول الخطة، بمعدل مرة أسبوعيًا، وتوزيع الصلاحيات بين الأجهزة المعنية، أبرزها الموساد ووزارة الخارجية.

القاهرة الإخبارية غزة الرئيس الأمريكي

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