أهالي سيدي عبد الرحمن يطلبون كوبري لعبور القطار السريع.. والوزير يستجيب

خلال جولته التفقدية لمواقع تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع "السخنة/العلمين/مطروح"، استوقف أهالي وأطفال قرية سيدي عبد الرحمن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للترحيب به وطلب إنشاء كوبري لعبور مسار القطار.

وعبّر الأهالي عن رغبتهم في وجود كوبري لتأمين حركة عبور المواطنين، رغم وجود كوبري آخر على بُعد 7 كيلومترات، وهو ما قابله الوزير باستجابة فورية، حيث وجه الجهات المختصة بإنشاء الكوبري الإضافي في المنطقة، دعمًا لأهالي القرية وتلبية لاحتياجاتهم.

كما طلب الأطفال التقاط صور تذكارية مع الوزير، واستجاب على الفور، وحرص على مداعبتهم والتحدث إليهم، موصيًا إياهم بعدم قذف القطارات بالحجارة حفاظًا على سلامة الجميع واستمرار التشغيل الآمن للمشروع القومي العملاق. بحسب بيان الوزارة.