رغم ضعف الإقبال اليوم.. توقعات بارتفاع مشاركة المصريين غدا ببلجيكا في انتخابات الشيوخ

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، عن تفاصيل اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال جاءت أقل من المتوقع في أول أيام التصويت، خاصة في العاصمة البلجيكية.

مقار الاقتراع وتجمعات المصريين

وأوضح يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض الإقبال، أبرزها أن اليوم الأول صادف يوم عمل رسمي (الجمعة)، إلى جانب بعد المسافة بين مقار الاقتراع وتجمعات المصريين، مشيرًا إلى أن أقرب مركز اقتراع يبعد حوالي 120 كم عن أكبر تجمع للمصريين في بلجيكا بالمنطقة الفلمنكية.

وأشار يوسف إلى أن ضعف الترويج للانتخابات خارج مصر ساهم أيضًا في تراجع نسب المشاركة، إضافة إلى العدد المحدود لأبناء الجالية المصرية في بلجيكا، لافتًا إلى أن هذا الأمر تكرر في استحقاقات سابقة سواء برلمانية أو رئاسية.

واختتم المراسل بأن المعطيات قد تتغير غدًا (السبت)، حيث إنه يوم عطلة رسمية، مع تحسن حالة الطقس وغياب الأمطار، ما قد يرفع نسبة الحضور ويزيد من التفاعل مع العملية الانتخابية.