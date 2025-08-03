إلهام أبو الفتح تكتب: انزل .. شارك

استعرض الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «انزل .. شارك».

وقالت إلهام أبو الفتح: غدًا يتوجه الملايين إلى صناديق الانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، بعد انتهاء عملية التصويت في الخارج، التي جرت خلال اليومين الماضيين في أكثر من 100 دولة حول العالم.



سفاراتنا وقنصلياتنا شهدت مشاركة مشرفة من أبناء الجاليات المصرية، الذين أكدوا ارتباطهم بوطنهم واستعدادهم للمساهمة في مسيرته الديمقراطية.

الآن جاء دورنا في الداخل. نحن أمام فرصة حقيقية للمشاركة في بناء المستقبل، من خلال اختيار من يمثلنا داخل مجلس الشيوخ.

وفي ظل الصمت الانتخابي الذي بدأ أمس، والذي تتوقف فيه الدعاية الانتخابية

وهو الوقت الذي نراجع فيه مواقف المرشحين، ونختار من نراه أهلًا للثقة، بناءً على الكفاءة والرؤية والقدرة على خدمة الوطن.

مجلس الشيوخ ليس مجرد مؤسسة دستورية، بل هو غرفة تشريعية ذات دور مهم في مناقشة القوانين ودعم الدولة في وضع السياسات العامة. يضم في عضويته شخصيات من مجالات متعددة ؛الاقتصاد، والتعليم، والقانون، والصحة، والثقافة، والإعلام. ولهذا فإن حسن اختيار الأعضاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأداء التشريعي ودعم استقرار الدولة.

لقد تم تجهيز أكثر من 27 ألف لجنة انتخابية في جميع المحافظات، تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين أمني شامل، وتوفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تكون العملية سهلة وآمنة لكل مواطن.

المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية تجاه اجيالنا الحالية واجيال المستقبل والمشاركة تعني اننا ندعم الاستقرار

المرأة المصرية أثبتت أنها دائما في مقدمة الصفوف، وكما يطلق عليهن الرئيس عبد الفتاح السيسي عظيمات مصر فالمرأة المصرية التي هي عماد الأسرة المصرية اثبتت في كل المواقف أنها ايضا عماد الوطن وأعمدته الراسخة مشاركة وواعية ومخلصة. ومشاركتهم غدًا هي امتداد لدورهم الحقيقي في بناء الوطن.

في الوقت نفسه، نتمنى أن تشهد الانتخابات في المستقبل تعددًا أوسع في القوائم وتنوعًا أكبر في الاختيارات، وأن تتنافس الأحزاب ببرامج واضحة وجادة لإرضاء المواطن وكسب ثقته. فالديمقراطية تزدهر حين تتعدد البدائل ويتسابق الجميع لخدمة الوطن.

في آخر انتخابات لمجلس الشيوخ، لم تتجاوز نسبة المشاركة 14%. واليوم، نحن بحاجة إلى رفع هذه النسبة، لنُثبت أننا شعب يشارك، ويهتم، ويصنع مستقبله بيده.

انزل.. شارك.

.. شارك من أجل وطنك.

شارك من أجل أبنائك.

شارك لتكون جزءًا من القرار.

تحيا مصر.. دائمًا بالمشاركة، وبالإرادة، وبشعبها الواعي.



