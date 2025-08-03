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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طب وهندسة وأسنان| ننشر الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من التنسيق.. بالأرقام

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية (علوم ـ رياضة) نظام حديث.

الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام حديث: 


هندسة بترول وتعدين السويس 305 
طب القاهرة 303.5 
طب المنصورة 303.5 
طب الزقازيق 303 
طب الإسكندرية 302.5 
طب فاقوس 302.5 
طب دمياط 302.5 
طب كفر الشيخ 301.5 
طب طنطا 301.5 
طب عين شمس 301 
طب بور سعيد 300.5 
طب سوهاج 300.5 
طب المنوفية بشبين الكوم 300.5 
طب بنها 300.5 
طب قناة السويس بالإسماعيلية 300 
طب حلوان 300 
طب السويس 299.5 
طب الفيوم 299.5 
طب بني سويف 299 
طب جنوب الوادي 299 
طب الاقصر 298.5 
طب العريش 298.5 
طب المنيا 298.5 
طب أسيوط 298.5 
طب أسنان المنصورة 298 
طب الوادي الجديد 298 
طب أسوان 298 
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5 
طب أسنان الزقازيق 297.5 
طب أسنان كفر الشيخ 297.5 
طب أسنان جنوب الوادي 297.5 
طب أسنان طنطا 297 
طب أسنان عين شمس 297 
صيدلة سوهاج 297 
طب أسنان الإسكندرية 297 
طب أسنان القاهرة 297 
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297 
طب أسنان المنيا 297 
طب أسنان أسيوط 297 
طب أسنان المنوفية 296.5 
طب أسنان السويس 296.5 
طب أسنان بني سويف 296.5 
طب أسنان الفيوم 296.5 
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5 
هندسة القاهرة 296 
صيدلة المنصورة 296 
هندسة المنصورة 296 
صيدلة جنوب الوادي 296 
صيدلة أسيوط 295.5 
علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5 
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5 
صيدلة الزقازيق 295.5 
علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5 
علاج طبيعي قناة السويس 295 
علاج طبيعي بورسعيد 295 
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295 
هندسة الزقازيق 295 
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295 
صيدلة المنيا 295 
علاج طبيعي بنها 295 
هندسة عين شمس 295 
صيدلة طنطا 295 
صيدلة المنوفية 294.5 
صيدلة بور سعيد 294.5 
صيدلة عين شمس 294.5 
صيدلة دمنهور 294.5 
صيدلة القاهرة     294.5 
صيدلة الإسكندرية 294.5 
صيدلة بني سويف 294.5 
علاج طبيعي السويس  294.5 
علاج طبيعي القاهرة 294.5 
علاج طبيعي بني سويف 294.5 
صيدلة ج الوادي الجديد 294 
صيدلة مدينة السادات 294 
صيدلة حلوان 294 
صيدلة الفيوم 294 
هندسة جنوب الوادي 293.5 
هندسة دمياط 293.5 
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5 
هندسة سوهاج 293 
هندسة بور سعيد 293 
هندسة طنطا 292.5 
هندسة بنها 292 
هندسة كفر الشيخ 292 
هندسة بنها بشبرا 291.5 
هندسة حلوان 291 
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291 
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5 
هندسة السويس 290.5 
هندسة الإسكندرية 290.5 
هندسة حلوان بالمطرية 290 
هندسة الفيوم 289.5 
هندسة أسيوط 289 
هندسة بني سويف 288.5 
هندسة أسوان 288.5 
هندسة المنيا 288 
هندسة الطاقة أسوان 287.5 
هندسة الوادي الجديد 287.5 
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284 
تخطيط عمراني القاهرة 284

تنسيق الجامعات الثانوية العامة نظام حديث علمي علوم علمي رياضة طب هندسة اسنان تنسيق المرحلة الأولى

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