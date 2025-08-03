تفاصيل إصابة لاعب بايرن ميونخ الألماني ومدة غيابه

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أن لاعب خط وسطه ألكسندر بافلوفيتش سيغيب لفترة عن الملاعب بعد إصابته بكسر في محجر العين خلال التدريبات.

وأوضح النادي في بيان أمس السبت أن اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 21 عامًا خضع لعملية جراحية ناجحة، دون تحديد موعد عودته.

ويفتقد بايرن بالفعل لصانع الألعاب جمال موسيالا، الذي أصيب بكسر في الشظية مع كسر وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية الشهر الماضي، بينما يغيب الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ويواجه بايرن فريق شتوتجارت في نهائي كأس السوبر الألماني في 16 أغسطس، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني ضد آر بي لايبزيج على أرضه بعد ستة أيام.