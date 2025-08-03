رسميًا.. سعود عبد الحميد ينتقل إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة قادمًا من روما

أعلن نادي لانس الفرنسي تعاقده مع الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد، قادمًا من نادي روما الإيطالي، في صفقة إعارة تهدف إلى منحه فرصة مشاركة أكبر خلال الموسم الجديد.

وجاء الإعلان عن الصفقة بطريقة مبتكرة، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" مقطعًا مستوحًى من المسلسل الكارتوني الشهير "ذا سيمبسونز"، ظهر فيه سعود عبد الحميد مجسدًا كشخصية كارتونية تصل إلى ملعب "بولار دولولي"، معقل لانس، ليلتحق بعائلة "لانسيوس" التي ابتكرها النادي على غرار عائلة "سيمبسونز"، في تقديم طريف جذب اهتمام المتابعين.

ويأتي انضمام اللاعب صاحب الـ 26 عامًا بعد موسم محدود رفقة فريق العاصمة الإيطالية، إذ شارك في 8 مباريات فقط في جميع البطولات، وتمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر، في وقت كان يسعى فيه للحصول على دقائق لعب أكثر.

وبحسب ما ورد في تقارير صحفية أوروبية، فقد تفوق لانس في سباق التوقيع مع سعود عبد الحميد على مواطنه نادي تولوز، الذي كان قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب الدولي السعودي أيضًا، إلا أن رغبة لانس وإصراره حسما الصفقة لصالحه.

يُذكر أن نادي لانس سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وهو ما قد يمنح سعود عبد الحميد فرصة للظهور على الساحة الأوروبية بشكل أوسع، وإثبات نفسه مجددًا في الملاعب الأوروبية، بعد تجربته السابقة المحدودة مع "ذئاب روما".

ويُعد سعود أحد أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، وسبق له أن مثّل نادي الهلال وحقق معه بطولات محلية وقارية، قبل انتقاله إلى التجربة الأوروبية عبر بوابة الدوري الإيطالي.