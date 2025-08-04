قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرق طفلين شقيقين بنهر النيل في أسيوط
محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا
قرار عاجل في الأهلي بشأن ملف صفقات الانتقالات الصيفية
هيئة الدواء تعلن التعامل مع 13700 شكوى منذ تفعيل المنظومة الحكومية الموحدة
لما الشياكة تقابل المانجا.. ميرنا جميل: إكس وكوباية يا جماعة| شاهد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تعلن موعد انطلاق مسابقة هاكاثون في الذكاء الاصطناعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة، عن إطلاق المسابقة الطلابية "هاكاثون" الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وذلك على هامش "المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025"، خلال أكتوبر 2025، في إطار استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، وفي ضوء التزامها الراسخ بريادة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مسابقة "هاكاثون الذكاء الاصطناعي من أحل التنمية المستدامة" تستهدف تشجيع الطلاب على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 4 مجالات تشمل الآداب واللغويات والعلوم الإنسانية، ومجال العلوم الاجتماعية والإدارة، ومجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى تخصيص جائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه تُمنح للفرق الفائزة بكل مجال بواقع 50 ألف جنيه لكل فريق فائز، بالإضافة إلي فرص تمويل، وفرص للمشاركة في حاضنة أعمال لتحويل المشروع إلي شركة ناشئة، والتوجيه والإرشاد من خبراء رائدين في الصناعة، والمشاركة في أكبر مؤتمر للذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة، والوصول بالمشروعات للمستثمرين وقادة الصناعة.

من جانبها أشارت د.غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي مسابقة الكلية خلال الفترة من 3 أغسطس حتي 25 سبتمبر 2025 ويتم خلالها تكوين فريق من 3-6 طلاب، وعمل عصف ذهني لإيجاد تطبيق ذكاء اصطناعي مرتبط بهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويتم التسجيل من خلال منسق الذكاء الاصطناعي بالكلية وإدارة رعاية الشباب، ثم اختيار الموضوع وصقل الفكرة وبناء النموذج الأولي، ثم تأهل أفضل ثلاث فرق من كل كلية للمرحلة الثانية.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة سوف تتضمن مشاركة الفرق الثلاثة الفائزة من الكليات وعقد لقاء مجمع يوم 30 سبتمبر 2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى بهدف التواصل مع الفرق الموهوبة الأخرى والاستعداد للمواجهة النهائية، وأن المرحلة الثالثة سيتم خلالها التصفية النهائية يومي 18و19 أكتوبر 2025 في جناح CU-AI NEXUS 2025 وذلك لإعلان الفائزين وعرض المشاريع الفائزة.

وأضافت أن مراحل التقييم بالمرحلة الأولي بالمسابقة تنقسم إلي التأثير المستدام (30%)، وابتكار الذكاء الاصطناعي وتطبيقه العملي (30%)، وقابلية التسويق (30%)، والعرض التقني (10%)، ومهارات العرض التقديمي (10%)، مضيفًة أن مراحل التقييم بالمرحلة النهائية للمسابقة تنقسم إلي القابلية للتوسع والجدوى(40%)، والابتكار وعامل الإبداع (25%)، والمنهجية والاستدامة (25%)، وقوة الفريق والرؤية (10%)، لافتًة إلي تخصيص الموقع الالكتروني http://ainexus25.cu.edu.eg/contact-us للاطلاع علي المزيد من المعلومات حول المسابقة.

جدير بالذكر، أن الذكاء الاصطناعي في مجال الآداب واللغويات والعلوم الإنسانية يشمل كليات الآداب، ودار العلوم، والآثار، التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، ويشمل الذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة كليات التجارة، والحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ويشمل الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، بينما يشمل الذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا كليات الهندسة، والتخطيط العمراني، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والعلوم.

جامعة القاهرة المسابقة الطلابية الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

حكم نسيان سجود السهو

حكم نسيان سجود السهو.. أمين الإفتاء: سُنة وليس فرضًا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

بالصور

محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا

محمد رشاد
محمد رشاد
محمد رشاد

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد