قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية قبل الموسم الجديد
آي صاغة: الذهب يتماسك رغم العواصف السياسية في واشنطن والأسواق تترقب خفض الفائدة
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكثر من 28 مليون خدمة مجانية في 19 يومًا ضمن حملة 100 يوم صحة

100 يوم صحة
100 يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 28 مليونًا و901 ألف و66 خدمة طبية مجانية خلال 19 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس السبت، مليونًا و987 ألفًا و244 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 730 ألفًا و540 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 421 ألفًا و556 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 116 ألفًا و538 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 81 ألفًا و309 خدمات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 47 ألفًا و233 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 6 آلاف و603 خدمات، كما قدّمت الحملة 323 ألفًا و524 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و789 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 106 آلاف و556 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 50 ألفًا و704 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء ألفين و963 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 11 ألفًا و878 خدمة.

خدمات التوعية والتثقيف

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ82 ألفًا و51 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

رئيس مجلس الوزراء زير الصحة الصحة 100 يوم صحة يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

أسعار اللحوم

بشري سارة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لهذا السبب| اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

تسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين عبر مكاتب البريد

انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الشباب يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية

نيافة الأنبا سارافيم يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

بالصور

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مذيعة صدى البلد مع سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد