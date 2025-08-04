محدش فوق القانون.. تعليق ناري من مفيدة شيحة بشأن القبض على التيك توكرز

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن وزارة الداخلية شنت حملة مكثفة خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن القبض على عدد من صناع المحتوى على تيك توك، المتهمين بتقديم محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع.

ضبط ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، ان هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة توجيه البوصلة نحو الاستخدام السليم للفضاء الرقمي، خاصة في ظل ازدياد البلاغات بحق محتويات تروج لسلوكيات مرفوضة ومنافية للأدب العام.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، إننا نعيش زمن سقوط البلوجر والقبض على كل البلوجر الذين يسيئون للذوق العام وينشرون محتوى خادش، مستدركة أن ما حدث يعد إنجازاً من قبل وزارة الداخلية وهؤلاء الناس لن يعدموا ولكن عرفوا أنهم ليسوا فوق القانون ومن المهم هذه الخطوة.

القبض على 11 من صناع المحتوى بتهمة المحتوى المسى حتى الآن

ووجهت الإعلامية مفيدة شيحة، التحية لوزارة الداخلية على هذا الأمر وفي هذا الوقت وبهذه الطريقة، وبمنتهى الاحترافية، متابعة أن هذا الأمر طلبت به منذ زمن وتحقق على أرض الواقع بمنتهى القوة.

من جانبه كشف الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، في مداخلة هاتفية للبرنامج، إنه تم القبض على 11 من صناع المحتوى بتهمة المحتوى المسى حتى الآن، مشيرا إلى أن بحوزة البعض من البلوجرز مخدرات.

