وئام عثمان: المواطن يسطر رسالة جديدة في التاريخ بمشاركته الكثيفة بانتخابات الشيوخ

قالت وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن مجلس الشيوخ أضيف له بطريقة شعبية مهام هامة للغاية، منها دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي للمجتمع المصري.

وأضافت عثمان، خلال حوارها على القناة الأولى، أن مجلس الشيوخ يتصدى لحالات اللا مبالاة السياسية وزعزعة المواطن المصري، بالإضافة إلى دوره في تقوية الجبهة الداخلية أمام التحديات الخارجية.

ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ يمثل عقل الدولة، من خلال القضايا التي يتم طرحها على المجلس، متابعة: يتم طرح قضايا الأمن القومي والخطط التنموية.

وشددت على أن المواطن يسطر رسالة في التاريخ المصري بأهمية مجلس الشيوخ وضرورة المشاركة في الانتخابات واختيار الخبراء.