رئيس حزب مصر أكتوبر تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ 2025

أدلت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل أحمد محمود أبو العنينين.

وقالت " مديح" في تصريحات على هامش ادلائها بصوتها اليوم:" أدليت بصوتي اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأؤكد أن المشاركة بهذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا وطنيًا لا يمكن التغافل عنه، فهي الركيزة الأساسية لاستقرار حياتنا السياسية وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر:" أن المشهد الذي شهدناه من إقبال كبير اليوم وأمس يعكس وعي المصريين وإصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري، وأدعو الجميع للنزول بكثافة لاستكمال هذا الزخم ودعم مسيرتنا الديمقراطية بكل قوة.

وتابعت:" صوتك ليس مجرد اختيار لمرشح، بل هو مساهمة حقيقية في صناعة وطن يليق بنا ويضمن حقوقنا جميعًا، موجهة تحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، التي امتلأ تاريخها بالعطاء والنضال، مشددة على أهمية وجودها في مقدمة الصفوف، لأنها فارق حقيقي في تشكيل مستقبل بلادنا.



كما دعت جميع الفلاحين والعمال وكل أبناء الوطن لاتخاذ موقف إيجابي والمشاركة بفاعلية، فصوتنا معًا أمل لغد أفضل ودعم لمسيرة التنمية والاستقرار."