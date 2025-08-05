السيدات في الصف الأول.. الحشود أمام لجان بولاق للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

شهدت لجان منطقة بولاق إقبال حشود كبيرة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وكان على رأسهم السيدات.

بدأ مؤتمر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل للإعلان عن مستجدات اليوم الثاني لتصويت المصريين بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، وفتح 8286 مقر انتخابي والتصويت في اللجان الانتخابية الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع اللجان، والتي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتي الساعة التاسعة مساء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر عن فتح ومباشرة اللجان الانتخابية، ماعدا عدد 9 لجان فرعية في 5 محافظات، وسيتم متابعة استكمال إجراءات الفتح والتصويت في اللجان.

وأجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين للجان الانتخابية، وعملية التصويت بالساعات الأولي باليوم الثاني بالاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.