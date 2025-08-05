قرار رسمي من الوطنية للصحافة يخص المتميزين بالمؤسسات القومية

أطلقت الهيئة الوطنية للصحافة جائزة الإمتياز الصحفي

وجائزة امتياز خاصة للإداري والعامل المثالي .

وبحسب بيان الهيئة تنزعت الجوائز التي اطلقتها لتشمل اكثر من فئة وليست قاصرة على الصحفيين وهذه الفئات ونوعيات الجوائز كما يلي ..

• عشر جوائز ربع سنوية لصحفيي المؤسسات القومية

• جائزة امتياز للإداري والعامل المثالي

• ترشيحات الدورة الأولي في بداية أكتوبر المقبل



تقديرا للامتياز الصحفي والمهني في اطار خطة التطوير المهني

قررت الهيئة الوطنية للصحافة مكافأة المتميزين من الزملاء الصحفيين في إصدارات الصحف القومية بجوائز( ربع سنوية ) ، واقامة حفل تكريم وتسليم الجوائز يقام في مقر الهيئة بحضور رموز وشيوخ الصحافة القومية وتكريمهم علي كريم عطائهم ..

فئات جوائز الإمتياز الصحفي :

• الحوار الصحفي

• التحقيق الصحفي

• الانفراد الصحفي

• التغطية الخبرية

• الصفحة الاولي ( صحف ومجلات )

• الكاريكاتور

• المقال الصحفي

• الصورة الصحفية

• جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطوراً

جائزة امتياز خاصة للإداري والعامل المثالي



تقوم علي ترشيحات جوائز الامتياز الصحفي لجنة التطوير المهني وخبرائها المعتمدين لدي الهيئة، حيث تتلقي أمانة الهيئة أعمال الزملاء عن شهور ( يوليو- أغسطس - سبتمبر) بمقر الهيئة بجاردن سيتي ابتداء من الأول من أكتوبر حتي الخامس عشر منه

وفيما يتعلق بترشيحات الإداري والعامل المثالي، تقوم كل مؤسسة صحفية قومية بترشيح عدد (1) إداري وعدد (1) عامل مثالي، وإرسال السير الذاتية للأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة بجاردن سيتي اعتباراً من الأول من أكتوبر حتى الخامس عشر منه ، لتقوم على الترشيحات لجنة التقييم الإداري والمهني بالهيئة .