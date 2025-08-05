بالحجاب.. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

ظهرت الفنانة سما المصري وهي تنتظر دورها في الدخول للجنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أمام إحدى لجان الانتخابات بحي الأزبكية كأول ظهور لها بعد ارتداء الحجاب.

وكتبت سما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ذي ما انا جاهرت بالمعصيه لازم اجاهر بالتوبه…الحمد لله الناس اللي كانت بتشكك في حجابي وتوبتي آدي اول ظهور لي بالحجاب في انتخابات مجلس الشيوخ بالازبكيه ويارب تهدي كل عاصي وتقويني يارب علي الالتزام والثبات والاحتشام والأيام الجايه اقدر اعمل حاجه اكفر بيها عن اللي فات يااارب ويسامحني انا وكل اللي ذيي اميين ..كل سنه وكلنا بخير يارب".



وكانت قد أعلنت الفنانة المصرية سما المصري في خطوة مفاجئة، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي وارتداء الحجاب، مؤكدة أنها تمر بصراع نفسي كبير، وناشدت جمهورها بالدعاء لها ودعمها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

واستمر توافد المواطنين على مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة الجيزة القومية، بالإضافة إلى باقي لجان المحافظة التي تشهد اقبال منذ بداية اليوم الثاني للإنتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).