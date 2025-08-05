الرئيسان السيسي ولوونج يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وفيتنام.. فيديو وصور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم الثلاثاء، التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

جاءت مذكرة التفاهم الأولى في مجال التنمية الاقتصادية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي.

مذكرة التفاهم الثانية في مجال التنمية المحلية

وجاءت مذكرة التفاهم الثانية في مجال التنمية المحلية ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ونائب وزير الشئون الداخلية الفيتنامية.

وأعلن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوي الشراكة الشاملة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه الى تعزيز التعاون والعمل بين حكومتي وشعبي مصر وفيتنام الشقيقين.