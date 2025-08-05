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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام تناقش مع مقدمي البرامج وصناع المحتوى استعدادات الموسم الكروي الجديد

الاعلام الرياضى
الاعلام الرياضى
عبد الوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جلستين بحضور مقدمي البرامج الرياضية في القنوات العامة وصناع المحتوى، تزامناً مع انطلاق الموسم الكروي يوم 8 أغسطس الجاري، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس.
ركزت الجلسة على مناقشة أهمية الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف والأخلاقيات الإعلامية خلال تغطية الأحداث الرياضية، مع التأكيد على ضرورة تقديم محتوى رياضي هادف يعزز من قيم التنافس الشريف والروح الرياضية، كما تم استعراض التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي، مثل نشر الأخبار غير الموثقة والتعليقات التي قد تثير الجدل أو الفتنة بين الجماهير، حيث أوصى الحضور بضرورة التحقق من المصادر وتعزيز المصداقية في الطرح.
كما ناقشت الجلسة دور الإعلام الرياضي في تعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية المحلية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تجنب التحيز أو الترويج للتعصب بين الأندية والجماهير، وأوصى الحضور بضرورة إشراك الجماهير في حملات توعية إعلامية تهدف إلى تعزيز ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يساهم في خلق بيئة رياضية صحية ومستدامة.
وشدد الحضور على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات الإعلامية والرياضية، بهدف توحيد الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور، والابتعاد عن المضامين التي قد تسبب الانقسام بين المشجعين، مع التأكيد على ضرورة تدريب الكوادر الإعلامية على آليات التناول المهني للمادة الرياضية، بما يضمن تقديم محتوى يتسم بالاتزان والموضوعية.
كما أوصى المشاركون بضرورة تبني مبادرات مشتركة بين الإعلام والجهات المعنية بالشأن الرياضي، تستهدف تعزيز مفاهيم اللعب النظيف والاحترام المتبادل، وإبراز النماذج الإيجابية في الوسط الرياضي، بالإضافة إلى العمل على تطوير البرامج التفاعلية التي تسمح بفتح قنوات تواصل مسؤولة بين الجماهير والبرامج الرياضية، تسهم في دعم السلوك الحضاري في التشجيع والمنافسة.
وكانت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد التقت أمس مع مسئولي قنوات "الأهلي والزمالك وأون سبورت وراديو أون سبورت والنيل للرياضة وإذاعة الشباب والرياضة"، وتم مناقشة سبل الاستعداد للموسم الكروي الجديد والعمل على إعلاء قيم الروح الرياضية والارتقاء بالرياضة المصرية في إطار من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال تبني مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب".
ومن المقرر أن تدرس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، جميع التوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات، ومن ثم رفع تقرير بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتمادها وبدء العمل بها.

الإعلام الرياضي مجلس الدولة مقدمي البرامج الرياضية في القنوات

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