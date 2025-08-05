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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس لجنة يساعد مريض بأسوان للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

مشاهد مضيئة بانتخابات مجلس الشيوخ
مشاهد مضيئة بانتخابات مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

من المشاهد المضيئة التى شهدتها لجان إنتخابات مجلس الشيوخ فى أسوان قيام المستشار رئيس اللجنة رقم 44 بمدرسة كيما الابتدائية بمدينة أسوان بمساعدة مريض من كبار السن محمول على كرسى متحرك للإدلاء بصوته.

ودخل المواطن المسن على كرسى متحرك بسبب إصابته بكسر فى قدمه، لحرصه على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، فحرص المستشار أحمد عبدالناصر رئيس اللجنة، على الخروج من اللجنة ونزول درجات السلم تخفيفا على الناخب وتسهيلا للإدلاء بصوته. 

فيما تواصل لجان الاقتراع بأسوان استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان بقري كوم إمبو مشاركة ايحابية وتوافد كبير في ملحمة تصويتية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

مشاهد مضيئة

فيما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان فى يومها الثانى جهود ملموسة من ضباط وأفراد الشرطة في مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية وذلك لتسهيل إدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات حيث قام في إحدى اللجان بمدينة أسوان بمساعدة ناخب غير قادر على السير من خلال اصطحابه باستخدام كرسي متحرك إلى مقر لجنته مما يعكس حرص الجهات الأمنية على توفير كل السبل لضمان سهولة المشاركة لكافة فئات المواطنين، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن.

هذا وفى مشاهد مضيئة تشهدها اللجان الإنتخابية لإنتخابات مجلس تاشيوخ بأسوان ، حيث شهدت لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو تواجد سيدة أسوانية المشهد أمام اللجنة ، حاملة علم مصر ومرددة "تحيا مصر" أثناء الإدلاء بصوتها.

وكانت قد شهدت لجنة الإدارة الزراعية توافد كثيف من المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، حيث حرص الأهالي على المشاركة في الانتخابات، مؤكدين أهمية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ. ويمثل هذا التفاعل الشعبي مؤشر على ارتفاع وعي الناخبين في محافظة أسوان بأهمية المشاركة في تأكيد المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور مؤسسات الدولة التشريعية.

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