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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير من الناخبين على لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان.. صور

انتخاباب مجلس الشيوخ
انتخاباب مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

شهدت اللجان الانتخابية في بعد فترة الظهيرة اقبالاً كبير من المواطنين ، وخاصة السيدات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مع قرب انتهاء اليوم الثاني من التصويت وسط إطلاق الهتافات ورفع أعلام مصر.

وتوافدت جموع الناخبين بقري مركز ادفو ومنها مدينة الرديسية والتي تعد أكبر الكثافات التصويتية، علي لجان الاقتراع  للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام  انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، كما تشهد اللجان بقري كوم امبو مشاركة إيجابية وتوافد كبير  في مشهد وطني للمشاركة في الاستحقاق الدستوري وذلك من أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

فيما تواصل لجان الاقتراع بأسوان استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وتشهد اللجان بقري كوم إمبو مشاركة إيجابية وتوافد كبير في ملحمة تصويتية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

مجلس الشيوخ

بينما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان فى يومها الثانى جهود ملموسة من ضباط وأفراد الشرطة في مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية وذلك لتسهيل إدلاءهم بأصواتهم في الانتخابات حيث قام في إحدى اللجان بمدينة أسوان بمساعدة ناخب غير قادر على السير من خلال اصطحابه باستخدام كرسي متحرك إلى مقر لجنته مما يعكس حرص الجهات الأمنية على توفير كل السبل لضمان سهولة المشاركة لكافة فئات المواطنين، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السن.

هذا وفى مشاهد مضيئة تشهدها اللجان الإنتخابية لإنتخابات مجلس تاشيوخ بأسوان ، حيث شهدت لجنة الإدارة الزراعية بمدينة كوم أمبو تواجد سيدة أسوانية المشهد أمام اللجنة ، حاملة علم مصر ومرددة "تحيا مصر" أثناء الإدلاء بصوتها.

جاء ذلك بالتزامن مع انتظام العملية الانتخابية داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركز انتخابى بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف 8 لجان عامة، حيث يحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة.

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