طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل حبس البلوجر أم عدي
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
تحقيقات وملفات

اقتراح أمريكي جديد| واشنطن تلوح بتأشيرة مشروطة بـ 15 ألف دولار للزائرين

أحمد العيسوي

في وقتٍ تتجه فيه دول العالم لإعادة ضبط بواباتها الحدودية وسط مخاوف أمنية واقتصادية، جاء القرار الأمريكي المقترح ليضع عراقيل جديدة أمام حلم الكثيرين بالسفر والعمل في الولايات المتحدة. مبلغ قد يصل إلى 15 ألف دولار كضمان مالي، ليس شرطًا للبنوك أو الاستثمارات، بل لتأشيرة دخول مؤقتة فقط! خطوة أثارت جدلًا واسعًا، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول العدالة والتمييز في سياسات السفر.

برنامج تجريبي.. بثلاثة مستويات مالية

بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز" عن إشعار من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن البرنامج الجديد سيكون تجريبيًا ويستمر لمدة 12 شهرًا. خلال هذه الفترة، سيُطلب من بعض المتقدمين لتأشيرات العمل أو السياحة المؤقتة دفع مبلغ ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار.

هذا الضمان يُفرض فقط على القادمين من دول تصنّفها واشنطن بأنها عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف التدقيق الأمني أو بسبب ممارسات مثل منح الجنسية مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة الدائمة.

لماذا الضمان المالي؟

الهدف المُعلن من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من التكاليف الناتجة عن عدم التزام بعض الزوار بشروط التأشيرة، كأن يبقوا بعد انتهاء صلاحيتها أو يخالفوا غرضها الأساسي. وبحسب الإشعار، فإن البرنامج سيبدأ تنفيذه بعد 15 يومًا من نشره رسميًا في السجل الاتحادي.

من المتأثر؟ ومن المُعفى؟

البرنامج لن يشمل مواطني الدول التي تدخل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program)، وهو البرنامج الذي يسمح بدخول أمريكا دون تأشيرة مسبقة لفترات قصيرة.

كما أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت أنه قد تُمنح إعفاءات فردية لبعض المتقدمين، بناءً على ظروفهم الشخصية الخاصة، في محاولة للحد من الاعتراضات أو الأخطاء التي وقعت في برامج مشابهة سابقًا.

تجربة مؤجلة تعود للحياة

جدير بالذكر أن شرط الضمان المالي ليس فكرة جديدة، فقد طُرح من قبل لكنه لم يُفعّل فعليًا بسبب ما وُصف بـ"تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء الفهم من قبل الجمهور". لكن على ما يبدو، تغيرت الظروف، ولم تعد هناك "عوائق قوية" من وجهة نظر واشنطن تحول دون تطبيقه حاليًا.

السفر.. لمن يملك الثمن؟

مع تطبيق هذا القرار التجريبي، يصبح السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة من بعض الدول، أكثر كلفة وربما أكثر تمييزًا. فبينما تبرر واشنطن الخطوة بأنها لحماية أمنها واقتصادها، يرى مراقبون أن الضمان المالي قد يُستخدم كأداة غير مباشرة لتقليص عدد الزوار من دول بعينها.

وفي ظل ارتفاع تكاليف السفر عالميًا، هل يُصبح الحلم الأمريكي حلمًا مؤجلًا؟ الأيام وحدها ستكشف إن كان هذا القرار مؤقتًا أم مقدّمة لسياسة جديدة أكثر صرامة في ملف التأشيرات.

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

جامعة أسوان

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

الحريق

محافظ القليوبية: صرف تعويضات لأهالي المتوفين والمصابين بحريق مخزن البلاستيك

اجتماع محافظ قنا

أخبار قنا..وزير التعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل.. وانتهاء تجهيز 10 لجان لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة

بالصور

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

