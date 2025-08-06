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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد التخلص من صبي داخل سوبر ماركت في المهندسين.. المتهم يواجه هذه العقوبة

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
معتز الخصوصي

شهد حي المهندسين أمس حادثة مروعة تمثلت في التخلص  من طفل صغير داخل سوبر ماركت على يد كوافير حريمي.

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة قتل طفل داخل سوبر ماركت بمنطقة المهندسين، على يد كوافير حريمي، دون أي مقدمات.

وقررت النيابة تحريز كافة كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت، مسرح الجريمة، وفي محيطه، لتفريغها والوقوف على ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها من قِبل المتهم.

وقال عدد من شهود العيان إن المتهم بقتل "صغير المهندسين" داخل السوبر ماركت، فرّ هاربًا بعد تسديد عدة طعنات للطفل في رقبته.

وذكر الأهالي أنهم، عقب مطاردتهم للمتهم والإمساك به، فوجئوا به يردد كلمتين فقط قائلًا: "غصب عني.. معلش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد آخر لحظات في حياة الطفل قبل قتله، حيث ظهر وهو يقفز ويلعب خارج المحل قبل لحظات من وقوع الجريمة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس الجريمة البشعة، التي وقعت داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين، حيث قالوا إن الطفل المجني عليه كان يتناول الطعام برفقة ثلاثة من أصدقائه العاملين معه في السوبر ماركت، ثم دخل شاب قائلًا: "عايز أشتري حاجة"، فنهض الطفل لتلبية طلبه، ليُفاجأ به يطعنه عدة مرات ثم يقتله ويهرب من المكان.

وأضاف أصدقاء الطفل أن الجريمة وقعت في لحظات خاطفة، حيث باغت الجاني الضحية بالطعن وفرّ هاربًا، فلاحقه عدد من المارة وأصحاب المحلات حتى تمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز مطاردة مثيرة انتهت بضبط المتهم وإدخاله لأحد العقارات القريبة، حيث انهال عليه الأهالي بالضرب حتى أنقذته الشرطة واقتادته إلى قسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن الجاني شاب في الثلاثينيات من عمره، دخل إلى السوبر ماركت وقتل الطفل وفرّ هاربًا، إلا أن أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة تمكنوا من الإمساك به والتعامل معه حتى وصول قوات الأمن.

وتُجري مباحث الجيزة تحرياتها لكشف كافة ملابسات الجريمة والدافع الحقيقي وراء ارتكابها.

ويستعرض “صدى البلد ” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل العمد.


القتل العمد


نصت المادة 230 من قانون العقوبات ، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

سوبر ماركت كوافير حريمي المهندسين شارع البطل أحمد عبد العزيز

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