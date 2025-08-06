موعد غلق قيد اللاعبين لأندية الدوري المصري

شهد موسم الانتقالات الصيفية منافسة قوية بين أندية الدوري المصري لضم أفضل العناصر زالصفقات الجديد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 -2026.

موعد غلق القيد الصيفي لأندية الدوري المصري

ومن المقرر غلق باب الانتقالات الصيفية اليوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وتتجه الأنظار نحو ملفات حاسمة في أندية القمة بشأن اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة التي تنتظر الرتوش الأخيرة لإتمامها بشكل رسمي.

أزمة أجانب الأهلي

وفي الساعات القادمة، يسعى الأهلي لغلق ملف رضا سليم، لاعب الفريق، بشكل نهائي ورحيله للإعارة لأي فريق، حيث تلقى اللاعب عددا من العروض المغربية بجانب عرض خليجي وعرضين من الدوري المصري.

ويدرس الأهلي ورضا سليم الخطوة الحاسمة لغلق ملف رحيل اللاعب بعد اكتمال قائمة الأجانب في الفريق.

ويواصل الأهلي محاولاته لرحيل مصطفى مخلوف، حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع خروجه على سبيل الإعارة.

أحمد عبد القادر وفسخ التعاقد

الملف الثالث والأخير داخل الأهلي والمتعلق بانتقالات اللاعبين يخص أحمد عبد القادر، الرافض لكل العروض المقدمة في الفترة الأخيرة، ويرغب في فسخ التعاقد مقابل مبلغ مالي لصالح الأحمر وهو ما يرفضه الأحمر.

صفقة الزمالك المرتقبة

أما نادي الزمالك، فإنه يسعى جاهد لضم البرازيلي يان ماتيوس وينتظر خروج الجفالي أو الجزيري لحسم الصفقة بجانب التعاقد مع أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي.

وشهدت الانتقالات الصيفية محاولات مكثفة من جانب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، لخروج الثنائي سيف الجزيري وأحمد الجفالي، والساعات القادمة ستكون حاسمة في موقف الثنائي.

كما سيتم حسم ملف أحمد فتوح بعد أزمته الشهيرة وخروجه من معسكر إعداد الفريق وابتعاده عن حسابات يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك.