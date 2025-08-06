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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يوافق على منح 6 تراخيص جديدة لمواقع وتطبيقات إلكترونية

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
عبد الوكيل ابوالقاسم

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لعدد 5 مواقع، وتطبيق إلكتروني واحد، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية.

 وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.
 

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها مواقع "مستقبل مصر نيوز" و"الحوار" و"خبر لايف" و"استثمارك نيوز" و"الفوركس العربي"، وتطبيق "تويست سبورتس".
 

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استمراره في فحص ومراجعة باقي الطلبات المقدمة من عدد من المنصات، تمهيدًا لمنحها التراخيص في أقرب فرصة فور استيفاء الإجراءات القانونية وشروط الترخيص.
 

كما شدد المجلس مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسئولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية

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